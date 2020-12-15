Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer-BioNTech aşısını Pazartesi günü onaylaması bekleniyor
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BBC

Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer-BioNTech aşısını Pazartesi günü onaylaması bekleniyor

15.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:22
Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer-BioNTech aşısını Pazartesi günü onaylaması bekleniyor

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını 21 Aralık Pazartesi günü onaylaması bekleniyor.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Pfizer - BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını 21 Aralık Pazartesi günü onaylaması bekleniyor.

EMA, Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech firmasının, Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşı için koşullu onay toplantısını 1 hafta öne çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa vatandaşlarının bu yılın sonundan önce aşılanabileceğini söyledi.

Pfizer - BioNTech aşısı için nihai kararı vermek üzere 29 Aralık'ta yapılması planlanan toplantı, 21 Aralık Pazartesi gününe alındı.





EMA İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP) tarafından Pfizer - BioNTech'ten istenen ek veriler, düm Amsterdam'a ulaştı. Aşının kalite güvencesi ve üretici firmadan gelen ek bilgiler üzerine EMA uzmanları, önümüzdeki Pazartesi günü toplanma kararı aldı.

'Her geçen gün önemli'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs konusunda geçen her günün önemli olduğunu vurgulayarak, aşıların onayı konsunda son hızla çalıştıklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, bu kapsamda EMA'nın, Pfizer - BioNTech aşısını Noel'den önce değerlendirmek için toplantıyı öne çektiğini belirterek, "Muhtemelen ilk Avrupalılar 2020 sonundan önce aşılanacak" dedi.

Alman hükümetinden bir yetkili de, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, EMA'nın, Pfizer - BioNTech aşısını 23 Aralık'ta onaylamasını beklediklerini söylemişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, EMA'nın onay toplantısına ilişkin duyurusundan önce, yıl sonuna kadar aşılama çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Almanya'nın baskısı

Brüksel'deki kaynaklara göre, Avrupa İlaç Ajansı'nın, onay toplantısını öne almasında, Alman hükümetinin baskısı önemli bir rol oynadı.





Almanya, İngiltere ve ABD'nin Pfizer - BionNTech aşısına onay vermesinin ardından, süreci hızlandırması konusunda EMA üzerinde önemli bir baskı uyguladı. Berlin yönetimi. 440 aşılama noktasında 10 bin hekim ve sağlık çalışanının hazır beklediğini belirterek, aşı dağıtımının bir an önce başlamasını istiyor.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, EMA'nın Pazartesi günü gerekli onayı vermesi durumunda Avrupa ülkelerine aşıların hemen teslim edilebileceğini söylüyor.

EMA'ya göre de, onayın ardından aşıların dağıtımı uzun sürmeyecek. Ajansın tavsiye kararı, AB Komisyonu tarafından acil oturumda onaylanacak. Bu süreçte aşıya ilişkin bilgiler, Avrupa dillerine çevrilecek. Bütün bunlar en geç 48 saat içinde tamamlanacak.

Her şey planlandığı gibi giderse başta Almanya olmak üzere birçok AB ülkesinde 23 Aralık'tan itibaren aşılama çalışmalarına başlanabilecek.

Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer-BioNTech aşısını Pazartesi günü onaylaması bekleniyor
Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer-BioNTech aşısını Pazartesi günü onaylaması bekleniyor
BBC

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