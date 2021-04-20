Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısıyla pıhtılaşma vakaları bağlantılı olabilir
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Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısıyla pıhtılaşma vakaları bağlantılı olabilir

Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısıyla pıhtılaşma vakaları bağlantılı olabilir
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson and Johnson şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir görülen kanda pıhtılaşma vakaları arasında olası bir bağlantı bulunduğunu ancak aşının faydalarının risklerine ağır bastığını bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson and Johnson şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir görülen kanda pıhtılaşma vakaları arasında olası bir bağlantı bulunduğunu ancak aşının faydalarının risklerine ağır bastığını bildirdi.

Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi EMA'dan yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları ve bu aşıyı olacak kişiler, aşılamadan sonraki 3 hafta içinde görülebilecek çok nadir düşük trombosit seviyesiyle kanda pıhtılaşma vakalarından haberdar olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Bu tür alışılmadık vakalarla ilgili uyarının ürün bilgisine eklenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, vakaların "çok nadir görülen yan etkiler" olduğu kaydedildi.

ABD'de görülen 8 ciddi pıhtılaşma vakasını da içeren tüm kanıtların incelendiği, 8 kişiden birinin öldüğü belirtildi. Pıhtılaşmaların genellikle beyin damarları, karın ve atardamarlarda meydana geldiği, 60 yaşın altındaki kişilerde görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun kadın olduğu aktarıldı.

ABD'de 13 Nisan itibarıyla 7 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapılmıştı. Johnson and Johnson aşısıyla ilgili vakaların AstraZeneca aşısının yapıldığı kişilerdeki pıhtılaşma vakalarıyla büyük benzerlik gösterdiği vurgulandı.

EMA'nın açıklamasında, "Bildirilen pıhtılaşma ve düşük trombosit seviyesi vakaları çok nadir görülmektedir. Aşının Kovid-19 hastalığını önlemedeki faydaları yan etki risklerine ağır basmaktadır." ifadesi yer aldı.

Johnson and Johnson firmasının Kovid-19 aşısının AB ülkelerinde kullanımı için gerekli onay 11 Mart'ta çıktı. Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşılarının AB ülkelerine dağıtımı 12 Nisan'da başladı. Ancak bir gün sonra aşının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle ABD dahil birçok ülkede kullanımına ve dağıtımına ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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