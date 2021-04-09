Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırıyor
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Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.

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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, diğerlerinin aksine tek doz olarak uygulanan "Covid-19 Vaccine Janssen" adlı aşının yapıldığı bazı kişilerde, pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakaları görüldüğüne dair bildirimlerin ardından incelemelerin başladığı bildirildi.

Şu ana kadar aşılama sonrası bu tür 4 alışılmadık pıhtılaşma vakası görüldüğü belirtilen açıklamada, bunlardan birine klinik çalışmalarda, üçüne ise ABD'deki aşılamalar sırasında rastlandığı aktarıldı.

Açıklamada, vakalardan birinin ise ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Johnson and Johnson firmasının Kovid-19 aşısı şu anda sadece ABD'de kullanılıyor. Aşının, AB ülkelerinde kullanımı için gerekli onay 11 Mart'ta çıkmıştı. Ancak AB ülkelerinde bu aşının kullanımı henüz başlamadı. Johnson and Johnson aşılarının AB'de uygulanmasının nisanın ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Amerikan firmasının ABD hükümetiyle mayıs sonuna kadar teslim edilmek üzere 100 milyon dozluk anlaşması bulunuyor.

EMA, İngiliz-İsveç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olabileceği şüphesi üzerine inceleme yapmış, AstraZeneca aşısıyla pıhtılaşma vakaları arasında bağ olduğunu belirtmişti.

Buna rağmen bu tür bir yan etkinin "çok nadir" görüldüğü, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğu vurgulanmıştı. Bazı Avrupa ülkeleri, aşının kullanımında yaş sınırlaması getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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