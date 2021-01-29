Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını onayladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını onayladı. Bu, EMA'nın Avrupa Birliği (AB) içerisinde kullanılmasını önerdiği üçüncü aşı oldu.

Kasım ayında ilk araştırma sonuçları açıklanan AstraZeneca aşısının etkinliği konusunda çeşitli soru işaretleri vardı. Bunlardan birisi, deneklere aynı miktarda aşı yapılmamasıydı.

Test çalışmalarına katılan kişilerin bir kısmına yarım doz aşı yapılırken, bir bölümüne yam doz uygulandı. Katılımcıların geri kalanına ise, 2 tam doz aşı yapıldı. 1,5 doz uygulanan grupta yüzde 90 koruma sağlanırken, 2 tam doz alanlarda aşının etkisi yüzde 62 olarak belirlendi.

Bunun üzerine AstraZeneca, büyük ölçekli yeni bit çalışma başlattı. Şirket, aşının koruyuculuğu konusundaki yeni bilgileri Amsterdam'daki EMA'ya iletti.

Cuma öğleden sonra, AB üyesi 27 ülkeden temsilcilerin katıldığı toplantıda, AstaZeneca aşısının Avrupa'da kullanımına onay verildi.

Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu (MEB) Başkanı Ton de Boer, "Bu üçüncü Covid - 19 aşısıyla, koronavirüsle mücadeleye, başka bir etkili ve güvenli aşı ekliyoruz" dedi.

Daha önce onaylanan Pfizer - BioNTech ve Moderna aşılarının aksine, buzdolabı sıcaklığında saklanabilen ve bu nedenle daha yaygın kullanılamasr mümkün olan AstraZeneca aşısı, 2 dozdan oluşuyor. İlk dozun uygulanmasından 4 ila 12 hafta arasında ikinci doz yapılıyor.

AstraZeneca aşısının, 18 yaş ve üstü kişilerin yüzde 60'ını koruduğunu belirlendi. EMA kaynaklarına göre, aşının, 55 yaş ve üzerindeki insanların korunması konusunda sınırlı kanıtlar bulunuyor. Bunun nedeni, testlere katılanların çoğunun daha genç yaştaki kişiler olması.

Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu'na göre, bu nedenle 55 yaşın üzerindeki kişiler için net bir sonuca varmak mümkün değil. EMA Başkanı de Boer, aşının 55 yaş ve üzeri için güvenli olduğuna dair güvenilir bilgiler bulunduğunu vurguladı.

'Yaşlılar için de kullanılabilir'

Hollandalı yetkili, "Bu yaş grubunun iyi bir bağışıklık tepkisine sahip olduğunu gösteren diğer aşılarla ilgili deneyimlere dayanarak, AstraZeneca aşısının da bu grupta koruma sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle aşı yaşlılar için de kullanılabilir" diye konuştu.

EMA'ya göre aşının bilinen yan etkileri, uygulanan bölgede hassasiyet ve ağrı oluşması. Bazı kişilerde baş ağrısı, yorgunluk, ateş ve ateş, titreme, eklem ağrısı ve mide bulantısı, kas ağrısı gibi yan etkiler de ortaya çıkabiliyor. Yan etkilerin hafif ve kısa süreli olduğu belirtiliyor.

AB Komisyonu ile yapılan anlaşma uyarınca 2021'in ilk çeyreğinde en az 100 milyon doz aşı teslim etmesi gereken AstraZeneca, Hollanda ve Belçika'daki fabrikalarında meydana gelen sorunlar nedeniyle bu taahhüdünü zamanında yerine getiremeyeceğini bildirdi. Şirket, taahhüt ettiği takamdan yüzde 60 daha az aşı sağlayabileceğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, taahhüdünü yerine getirmeyen şirketlere Avrupa'da ihraç yasağı uygulanabileceği uyarısı üzerine, AstraZeneca ve Brüksel arasında yapılan görüşmelerde, üretici firmanın "elinden gelen çabayı" göstereceği belirtildi.

AstraZeneca, AB Komisyonu'na, 2021 yılının ilk 4 ayında teslim edeceği 31 milyon aşıya ek olarak, 8 milyon doz daha tedarik edileceğini bildirdi.

Ancak Brüksel, AstraZeneca'nın akşama konusunda gerekli uyarıyı zamanında yapmadığını savunarak, bu şirketle yapılan anlaşmanın bazı bölümlerini kamuoyuyla paylaştı. Anlaşmaya göre, AstraZeneca, Belçika ve Hollanda'nın yanısıra, İngiltere'deki 2 fabrikasında, AB ülkeleri için de aşı üretecek ve aşıların teslimi için "elinden geleni" yapacak.