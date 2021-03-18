Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı güvenli
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Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı güvenli

18.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:09
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı güvenli

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdi.

EMA, aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıkladı.

EMA Direktöre Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır." dedi.

Cooke, EMA'nin bilimsel komitesinin incelemesinde aşının genel olarak kanda pıhtılaşma riskini artırdığına yönelik bulgu elde edilmediğini bildirdi.

İncelemeler sırasında az sayıda nadir ve beklenmedik ciddi pıhtılaşma vakalarına rastladıklarını aktaran Cooke, günler süren değerlendirmenin ardından bu vakalarla aşı arasında bir bağ bulunması ihtimalini göz ardı etmediklerini, bu olası risklerin ürünle ilgili bilgiler arasında eklenmesini istediklerini söyledi.

Cooke ayrıca, bu ürünle aşılanan AB ülkelerindeki 7 milyon ve İngiltere'deki 11 milyon kişiyi yakından izleyerek ek incelemeler yapacaklarını duyurdu. EMA uzmanları, toplam 40'tan az şüpheli vakaya rastlandığı bilgisini paylaştı.

Cooke, "Gördüğümüz bu durumun beklenmedik bir şey olmadığını vurgulamak istiyorum. Milyonlarca kişiyi aşılarsanız nadir ve ciddi olayların aşılamadan hemen sonra meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bizim görevimiz bunları tespit etmek ve aşıyla mı ilgili yoksa aşılamadan sonra tesadüfen mi meydana geldiğini belirlemek." diye konuştu.

Halktan aşılara şüpheyle yaklaşmamasını isteyen Cooke, "Ben olsam hemen yarın aşı olurdum." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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