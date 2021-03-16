Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısını incelemeye devam edecek
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Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısını incelemeye devam edecek

16.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:49
Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısını incelemeye devam edecek

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu ve...

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini söyledi.

Cooke, AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle bazı Avrupa ülkelerinde kullanımının durdurulmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

EMA olarak kullanımdaki bütün aşıların yan etkilerini değerlendirdiklerini anlatan Cooke, mevcut durumda Avrupa'da AstraZeneca ile ilgili bildirilen vakalara odaklandıklarını ifade etti.

Cooke, dünyanın çeşitli yerlerinden diğer aşılarla ilgili benzer sayılarda yan etki bildirildiğine işaret etti.

Bu durumun, EMA'nın ilgili Farmakovijilans Risk Değerlendirme Komitesinde ele alındığını anlatan Cooke, görevlerinin aşıları bilimsel olarak değerlendirmek olduğunu, bildirilen bütün vakaları analiz ettiklerini anlattı.

Cooke, söz konusu komitenin alanında uzmanlardan oluştuğunu ve AstraZeneca aşısına ilişkin son çalışmasını perşembe günü tamamlayacağını belirtti.

Avrupa'da aşı sonrası trombosit vakalarının nüfusa oranının yüksek görünmediğini ifade eden Cooke, kamuoyunun AstraZeneca aşıları konusunda endişeli olduğunu ve bunu detaylı biçimde bilimsel olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Cooke, EMA'nın AstraZeneca aşılarının faydalarının risklerinden daha fazla olduğu yönündeki görüşünü koruduğuna dikkati çekti.

AstraZeneca aşısı kullanımı kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.

AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'e bugüne kadar toplam 61,5 milyon doz Kovid-19 aşısı dağıtıldı. Bunların 14,8 milyonunu AstraZeneca aşısı oluşturuyor. BioNTech-Pfizer aşılarının miktarı 42,3 milyon, Moderna'nın aşıları 3,6 milyon olurken az miktarda Çin ve Rus aşısı da AB ülkelerine ulaştı. AB'de henüz onaylanmamış bu aşıları Macaristan ve Slovakya'nın aldığı biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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