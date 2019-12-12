: Avrupa ikincisi yüzücü Emre Sakçı'nın yeni hedefi olimpiyatlar

12.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:33

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan milli sporcu Emre Sakçı, 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı ufak bir farkla kaçırdığını belirterek, "O gün çok üzüldüm ama o gün, bugünün basamağıymış. Bugün de inşallah olimpiyatların basamağı olacak." dedi.

Emre Sakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıdan dolayı gururlu olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini, madalyanın kendisini motive ettiğini söyledi.

Bu madalyaya kazanılmış bir zafer olarak bakmadığını kaydeden 22 yaşındaki Emre, şöyle konuştu:

"Bu başarıya olimpiyat yolunda atılmış bir adım olarak bakıyoruz. Orada madalya almak önemliydi olimpiyat için. O havayı solumak, o hissi yaşamak gerçekten çok ciddi tecrübeler. 2017'de Avrupa Şampiyonası'nda ufak bir farkla kaçırmıştım madalyayı, yedinci olabilmiştim. O gün çok üzüldüm ama o gün, bugünün basamağıymış. Bugün de inşallah olimpiyatların basamağı olacak."

Genç yüzücü önlerinde Avrupa Uzun Kulvar Şampiyonası'nın ardından olimpiyatlar olduğunu aktararak, "Amacım en iyi şekilde olimpiyatta ülkemizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Son şampiyonada yüzerken 80 milyonun gücünü arkasında hissettiğini kaydeden Emre Sakçı, "Heyecandan bakamadım derecelere, bizimkilerin sevinciyle bir baktım, madalya almışım." şeklinde görüş belirtti.

"Yolun başında bu başarıların gelmesi güzel"

Milli sporcu, 50 metre kurbağalama finalinde yarışan en genç ikinci sporcu ve madalyaya uzanan en genç sporcu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden yolun başında bu başarıların gelmesi güzel. Bu başarılar da geceden sabaha olan başarılar değil. 2017'deki finalde çok üzülmüştüm ülkeme madalya getiremediğim için ama anladım ki o tecrübeyi yaşamadan bugünler olmuyor. Tokyo öncesinde bu madalyayı almak o yüzden önemliydi, madalya alma tecrübesi yaşadım. İnşallah orada da tekrar edeceğiz bu tecrübeyi."

"Boğulma tehlikesi atlatmışım"

Boyu uzun olduğu için genellikle basketbola yakıştırıldığını ancak tercihini yüzmeden yana kullandığını bildiren Emre Sakçı, şöyle konuştu:

"Küçükken boğulma tehlikesi atlatmışım. Suyu çok severken su korkusu başlamıştı. Korkuyu yenmek için de spor okuluna gittim, oradan da yüzmeyi sevmemle beraber profesyonelleştim. 2014'te Türker Oktay'la tanıştık. O günle birlikte tarih yazmaya devam ediyoruz. İzmir'den ayrılmak istemiyorum. İzmir'de maalesef ciddi olimpik havuz sorunu var. Biz çalışmalarımızı İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'nda sürdürüyoruz."

Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay da esas hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası'nın da hedeflerinden bir tanesi olduğunu, orada iyi bir tecrübe kazandıklarını kaydeden Oktay, "Biz hiçbir zaman 'ikinci olalım' diye hazırlanmayız. Aslında 'birinci olalım' diye de hazırlanmayız, biz 'kendimizi aşalım' diye hazırlanırız. Zaten kendimizi aştıkça en üst basamağa oturacağımızı biliyoruz. 100 metrede ilk 3'ü kaçırdık ama genel olarak bizim adımıza ve Türk yüzmesi adına gayet güzel bir turnuvaydı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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