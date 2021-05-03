Avrupa ikincisi VakıfBank yurda döndü
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Avrupa ikincisi VakıfBank yurda döndü

Avrupa ikincisi VakıfBank yurda döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Sarı siyahlı ekibin pasör çaprazı Isabelle Haak ve smaçörü Gabi Guimaraes havalimanında yaptıkları açıklamada, takımlarıyla duydukları gururu ifade ettiler.

Dört şampiyonlukla Devler Ligi'nde en çok kupa kazanan Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olmasının ardından yurda döndü. İtalya'nın Verona kentinden hareketle İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, kulüp yetkilileri ve basın mensupları tarafından karşılandı. VakıfBank'ın pasör çaprazı Isabelle Haak ve smaçörü Gabi Guimaraes, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Isabelle Haak: "Harika bir sezon geçirdik"

Harika bir sezon geçirdiklerini dile getiren Isabelle Haak, şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten uzun bir sezondu. Sahip olduğumuz kupalar için çok fazla savaştık ve onları kazanmayı hak ettik. Takımımın bütün sezon boyunca sergilediği performanstan çok mutluyum. Gerçekten harika oynadık. Dün bizim için üzücü oldu çünkü iyi bir maç çıkarmıştık. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bu yüzden takımımla ve yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Maalesef son kupayı alamadık. Umuyorum ki, bunun için bir şansımız daha olacak."

Gabi: "Takımımla gurur duyuyorum"

Takımın bu sezonki performansıyla gurur duyduğunu söyleyen Gabi Guimaraes ise çok zorlu bir sezon geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Covid'den dolayı birçok zorluk yaşadık. Bu pandemi durumu bizim için kolay değildi. Gerçekten bir aile gibi davrandık. Birbirimize destek verdik. Zorlu dönemlerden geçtik. Tabii ki bu maç bizim için üzücüydü. Kupayı evimize getiremedik. Ancak takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar savaştık. Ne olursa olsun her şey için savaşabileceğimizi gösterdik. Elbette kupa olmadan döndük ancak sahada her şeyimizi verdik. Imoco Conegliano iyi bir maç çıkardı ve kupayı hak etti. Gerçekten yüksek seviyede oyunculara sahip bir takım. Bu maçta verdiğimiz mücadeleden dolayı gurur duyuyorum."

Kaynak: Bültenler

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