SPOR Avrupa ikincisi Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü

SPOR Avrupa ikincisi Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndüİbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA) - İtalya'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Conegliano'ya 3-2 mağlup olarak Avrupa 2'ncisi olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

SPOR Avrupa ikincisi Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü

İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA) - İtalya'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Conegliano'ya 3-2 mağlup olarak Avrupa 2'ncisi olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren sarı-siyahlılar, elde ettiği bu sonuçla birlikte tarihinde 5'inci kez Avrupa 2'ncisi oldu.

İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Conegliano'ya mağlup olarak Avrupa 2'ncisi olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı özel uçakla bugün İstanbul'a geldi. Burada çiçeklerle karşılanan sporcular, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Final maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, 'Zaten başlı başına pandemi yüzünden çok zorlu bir sezondu. Tüm takımlar ve oyuncular çok zorlandı. Bizim takımımız da payına düşeni aldı, bir çok kez Covid-19 vakası oldu. Bizim için zorlu bir süreçti. Son maçımızda çıkıp en iyi mücadelemizi verdik ama ya kazanıyoruz ya kaybediyoruz. Bu sefer biz kaybettik. Rakibimiz de çok kıymetli bir rakip, her zaman rekabetten keyif aldığımız bir takım. Aslında belki de 5'inci şampiyonluğumuzu bir sene daha ertelemiş olduk. Bu bizim için çıkmaz bir sokak değil. Bundan sonraki sezonda elimizden gelenin en iyisini tekrar yapıp tekrar süper finale kalmak için çalışacağız. Vakıfbank Spor Kulübü verilen her kupaya taliptir. Bu tartışmaya açık bile değildir. O nedenle hangi kupalar veriliyorsa ilk günden onun için çalışmaya başlayacağız' diye konuştu.

MELİS GÜRKAYNAK ŞAMPİYON OLMAYI ÇOK İSTİYORDUK

Şampiyon olarak Türkiye'ye dönmeyi çok istediklerini ifade eden Vakıfbank Kadın Voleybol Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise şunları söyledi

'Hepimiz bunu söylüyoruz Vakıfbank formasıyla çıktığımız her maçta tabiki şampiyon olmak, Vakıfbank'ın bir hedefi. 2'ncilik bizde artık başarısızlık gibi oluyor. O nedenle tabi ki üzgünüz. Oraya gidip, şampiyon olup kulübümüze 5'inci kupayı getirmeyi çok istiyorduk. Sezonu iki kupayla kapattık. Tabi ki gururluyuz ama dediğim gibi keşke Şampiyonlar Ligi kupasını da 5'inci kez getirebilseydik. Karşı rakip çok iyi bir rakipti. Geçen sene de final oynansaydı muhtemelen yine onlarla oynayacaktık. İki senedir bu maçı bekliyorduk, 3-2 kaybettik. Bir de ucu ucuna kaybettiğimiz bir maç olunca hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Çok iyi mücadele ettik. Bizden iyi takımlar da asla demem. Hatta biz daha iyi bir takımız ama dediğim gibi bu seviyede 3-2 kaybedilen maçlar bazen yazı-tura gibi oluyor. Dilerim gelecek sezonda 5'inci kupayı evimize getiririz.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı