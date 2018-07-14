Avrupa İkincisi Sporcudan Eşkinat'a Ziyaret

Polonya'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 11 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi olan Şahin Ergin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesinin destek verdiği genç satranç sporcusu Şahin Ergin, bu yıl Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda da 11 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Genç sporcuyu tebrik eden Eşkinat, başarılı sonuçların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Eşkinat, belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Desteklerinden dolayı Eşkinat'a teşekkür eden Ergin, turnuvanın hatıra tişörtünü başkana hediye etti.