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Avrupa ikincisi milli güreşçi Kerem Kamal İzmir'de coşkuyla karşılandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda ikincilik elde eden milli güreşçi Kerem Kamal, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

13.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:50
Avrupa ikincisi milli güreşçi Kerem Kamal İzmir'de coşkuyla karşılandı

Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda ikincilik elde eden milli güreşçi Kerem Kamal, 'de coşkuyla karşılandı.


İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya alan Kerem Kamal, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Milli güreşçi Kamal, babası Kazım Kamal, Manisa İl Gençlik ve Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Ufuk Özlem, antrenör Süleyman Güngör ve Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcuları tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Kamal'ı tebrik eden Özlem, sporcularının başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Antrenör Güngör ise bundan sonra hedeflerinin olimpiyatlardan birincilikle dönmek olduğunu söyledi.

Milli güreşçinin, yaşadığı Manisa'ya kara yoluyla gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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