Avrupa hukuk örgütlerinden Birleşmiş Milletlere Türkiye raporu

Avrupa hukuk örgütlerinden Birleşmiş Milletlere Türkiye raporu

Yüzlerce avukatı temsil eden İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti (The Law Society) Avrupa'nın dört bir tarafında faaliyet gösteren birçok hukuk bürosu adına Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Türkiye ile ilgili rapor sundu.

Avrupa hukuk örgütlerinden Birleşmiş Milletlere Türkiye raporu

İngiltere'de yüzlerce avukatı temsil eden İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti (The Law Society) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Türkiye ile ilgili bir rapor sundu. Avrupa'nın dört bir tarafında faaliyet gösteren birçok hukuk bürosunu temsil eden cemiyet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesi ile binlerce dosyayı Türkiye'ye geri göndermesini eleştirdi.

Raporda ayrıca müvekkillerini savunmaya çalışan avukatların toplu duruşmalarda cezalandırıldığı, diğer avukatların ise büyük baskı altında görevlerini yapmaya çalıştığı ifade ediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminden önce yaşanan insan hakları ihlallerine de dikkat çekiliyor. Raporda cinayete kurban giden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da isimleri yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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