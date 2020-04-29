Avrupa Hokey Şampiyonasına korona engeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa Hokey Şampiyonasına korona engeli

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü Sporun Mayıs 2020'de katılacağı Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası corona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği Avrupa Hokey Federasyonu tarafından açıklandı.

Avrupa Hokey Şampiyonasına korona engeli
29.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:41

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü Sporun Mayıs 2020'de katılacağı Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası corona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği Avrupa Hokey Federasyonu tarafından açıklandı.

Gaziantep'in Türkiye ve Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları Mayıs 2020'de katılacakları Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası korona virüs salgını nedeniyle Avrupa Hokey Federasyonu tarafından ertelendi.

Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaşmak için hazırlandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan Şubat 2020'de Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonasında Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğu kazandırdıklarını hatırlatarak, "Korona virüs salgını bütün dünya olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Biliyorsunuz spor alanında birçok branşın ulusal ve uluslararası organizasyonları ertelendi. Mayıs 2020'de açık alan kategorisinde gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler kadın ve erkek şampiyonaları ertelendi. Avrupa Hokey Federasyonu tarafından iptal edilen şampiyonaların ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Mayıs 2020'de de Avrupa Açık Alan Kadın ve Erkek Şampiyon Kulüpler Şampiyonalarında da kulüplerimiz ülkemizi temsil edecekti. Kadın takımımız Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek olan Eurohockey Challenge lll'te Galler'in Gwent HC Kulübü, Hırvatistan'ın HK Zelina Kulübü, Polonya'nın KS Rogowo Kulübü, Fransa'nın Stade Francais Kulübü, Portekiz'in Grupo Desportivo do Viso Kulübü ve İsviçre'nin SLF Mesaicos Kulübüyle karşılaşacaktı. Erkek takımımız ise Slovenya'nın Predanovci kentinde Erkekler Açık Alan Eurohockey Challenge ll'de İsviçre'nin Nacka LHK Kulübü, Danimarka'nın Copenhagen HC Kulübü, Macaristan'ın Soroksari Kulübü, Bulgaristan'ın Akademik Plus Sofia Kulübü, Litvanya'nın Ardas Rudamina Kulübü, Ukrayna'nın HC PK-Start Zytomyrskyi Kulübü ve Slovenya'nın HK Triglav Predanovci Kulüpleriyle karşılaşacaklardı. Her iki şampiyona ileri bir tarihe ertelendi" dedi.

"Salgın bitsin yeni destanlar yazacağız"

Dünya genelinde uluslararası organizasyonların iptaline neden olan korona virüs salgınının yakın bir zamanda biteceğine inandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "İnsan sağlığı her şeyden önemli. Bilim adamlarının gerekli aşıları kısa bir süre içerisinde geliştireceğine inanıyoruz. Burada önemli olan milletçe hepimizin bilim kurullu tarafından belirlenen kurallara uymamız ve virüsten kendimizi, ailemizi ve çevremizdeki insanları korumaktır. Bizler Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü olarak alınan önlemlerin uygulanması yönünde sürekli sporcularımızla, teknik heyetimizle ve yönetim kurulumuzla temas halindeyiz. Salgın bitsin Gaziantep Polisgücü Spor Gaziantep'e ve Türkiye'ye bundan sonra da yeni Avrupa Şampiyonluk kupaları getirecek, yeni destanlar yazacaktır. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz yazılacak destanlara, güzel öykülere şahitlik yapmak istiyorsanız lütfen kurallara uymaya ve evde kalmaya devam edin" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek Haberler
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar Haberler
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Isla
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Avrupa Hokey Şampiyonasına korona engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 11:48:58. #1.14#
title