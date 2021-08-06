Avrupa Hokey Şampiyonası 3

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Ukrayna'ya 3-1, Erkek Milli Takımı ise Çekya'ya 3-2 yenildi.

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Ukrayna'ya 3-1, Erkek Milli Takımı ise Çekya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye'nin de mücadele ettiği şampiyona, erkeklerde Portekiz'in, kadınlarda ise Slovenya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Kadın Milli Takımı, Lipovci kentinde oynadığı yarı final mücadelesinde Ukrayna'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, üçüncülük maçında yarın TSİ 13.45'te Hırvatistan ile karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı ise Portekiz'in Lousada kentindeki yarı final karşılaşmasında Çekya'ya 3-2 yenildi.

Ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında yarın TSİ 14.45'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz