Avrupa Hokey Şampiyonası 3
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Avrupa Hokey Şampiyonası 3

Avrupa Hokey Şampiyonası 3
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Ukrayna'ya 3-1, Erkek Milli Takımı ise Çekya'ya 3-2 yenildi.

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Ukrayna'ya 3-1, Erkek Milli Takımı ise Çekya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye'nin de mücadele ettiği şampiyona, erkeklerde Portekiz'in, kadınlarda ise Slovenya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Kadın Milli Takımı, Lipovci kentinde oynadığı yarı final mücadelesinde Ukrayna'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, üçüncülük maçında yarın TSİ 13.45'te Hırvatistan ile karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı ise Portekiz'in Lousada kentindeki yarı final karşılaşmasında Çekya'ya 3-2 yenildi.

Ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında yarın TSİ 14.45'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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