Avrupa Hokey Şampiyonası 3
Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı, Portekiz'i 6-0 mağlup etti.
Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı, Portekiz'i 6-0 mağlup etti.
Slovenya'nın ev sahipliğinde devam eden şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşılaştı.
Kadın Milli Takımı, Lipovci kentindeki mücadeleyi 6-0 kazanırken, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.
Milliler, dördüncü maçında 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45'te Ukrayna ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz