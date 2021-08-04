Avrupa Hokey Şampiyonası 3
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Avrupa Hokey Şampiyonası 3

Avrupa Hokey Şampiyonası 3
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı, Portekiz'i 6-0 mağlup etti.

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı, Portekiz'i 6-0 mağlup etti.

Slovenya'nın ev sahipliğinde devam eden şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşılaştı.

Kadın Milli Takımı, Lipovci kentindeki mücadeleyi 6-0 kazanırken, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

Milliler, dördüncü maçında 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45'te Ukrayna ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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