Avrupa Hokey Şampiyonası 3
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Avrupa Hokey Şampiyonası 3

Avrupa Hokey Şampiyonası 3
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı İsviçre'ye 3-2 yenilirken, Erkek Milli Takımı ise Malta'yı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı İsviçre'ye 3-2 yenilirken, Erkek Milli Takımı ise Malta'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye'nin de mücadele ettiği şampiyona, erkeklerde Portekiz'in, kadınlarda ise Slovenya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

B Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı, Lipovci kentinde oynadığı ikinci maçında İsviçre'ye 3-2 yenildi. Milliler, üçüncü maçında 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 13.30'da Portekiz ile karşılaşacak.

A Grubu'nda yer alan Erkek Milli Takımı ise Portekiz'in Lousada kentindeki ikinci mücadelesinde Malta'yı 3-0'lık skorla geçti. Ay-yıldızlıların üçüncü maçı, B Grubu'ndaki karşılaşmaların ardından belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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