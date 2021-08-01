Avrupa Hokey Şampiyonası 3
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Avrupa Hokey Şampiyonası 3

Avrupa Hokey Şampiyonası 3
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Slovakya'yı 9-0 yenerken, Erkek Milli Takımı ise Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Slovakya'yı 9-0 yenerken, Erkek Milli Takımı ise Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye'nin de mücadele ettiği şampiyona, erkeklerde Portekiz'in, kadınlarda ise Slovenya'nın ev sahipliğinde başladı.

B Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı, Lipovci kentinde oynadığı ilk maçında Slovakya'yı 9-0 mağlup etti. Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de İsviçre ile karşılaşacak.

A Grubu'nda yer alan Erkek Milli Takımı ise Portekiz'in Lousada kentindeki ilk mücadelesinde Belarus ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de Malta ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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