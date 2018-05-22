Avrupa Hokey Gol Kraliçesi Nurhan Çınar

Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Kadın Hokey Şampiyonasında namağlup unvanla Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı bir üst lig olan Challenge ll'ye yükselirken, Avrupa Gol Kraliçelik unvanını da Türkiye'ye getirdi. Polisgücü sporcusu Nurhan Çınar attığı 11 golle Avrupa Hokey Gol Kraliçesi tahtına oturdu. Sıralamada iki, üç ve beşinci basamakta en fazla gol atanlar yine Gaziantep Polisgücü sporcuları oldu.

Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018 Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Avrupa Şampiyonu olup kadınlarda Türkiye'nin Challenge ll ligine yükselmesini sağlarken şampiyonanın gol kraliçesi de Gaziantep Polisgücü Spor oyuncusu Nurhan Çınar oldu. Şampiyona boyuna 11 gol atarak gol kraliçesi unvanı alan Nurhan Çınar'ı attığı takım arkadaşı Perihan Küçükkoç takip etti. Gol sıralamasında ilk iki sırayı Gaziantep Polisgücü Spor oyuncuları paylaşırken sıralamada dördüncülüğü attığı 4 golle takım kaptanı Leyla Öztürk, beşinciliği 3 golle Fatma Songül Gültekin elde etti. Bu sonuçlar baz alındığında Avrupa'da bütün maçları gol yağmuruna çeviren ve son maçında attığı 19 golle adeta rakip takımı sahalardan silip süpüren Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'yi bir üst lig olan Challenge ll'ye çıkarırken gol kraliçesi ve sıralamada ilk ikinin yanı sıra, dört ve beşinci sırada ki en fazla gol atan sporculara da kendi sporcularını yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

Kupalar 19 Mayıs 1919'un anısına Türk Milletine armağan edildi

Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018 şampiyonu Gaziantep Polisgücü Sporun finalde attığı 19 golün anlamlı olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Bu sonucu Türk milletine armağan ediyoruz. Atatürk'ün kurtuluş savaşını başlatmak üzere çıktığı 19 Mayıs 1919'un anısına sporcularımız önemli bir rekor kırarak 19 gol atmıştır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü gençlige armağan ederek Gençlik ve Spor Bayramı ilan etmiştir. Bu sonuç gençliğimizin Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve yüce Türk milletine armağandır. Bizler kulüp olarak bugün Avrupa'dan iki Avrupa Şampiyonluk kupası getirirken aynı zamanda ülkemizin Avrupa Kadın Hokey liglerinde Challenge ll'ye yükselmesini de sağladık. Sultanlarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

Gaziantep'in öz evlatları kupaları Gaziantep'e getiriyor

Avrupa liglerinde top koşturan kadın ve erkek takımlarının Gaziantep'in öz evlatları olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kaplan hokeyin daha üstlere taşınması için herkesin taşın altına elini koyması ve kulübü desteklemesi çağrısında bulunarak, "Bugün takım sporlarında Avrupa'da sadece Gaziantep'in iki hokey takımı yer alıyor. Biz iki kupayı Gaziantep'e getirmek için yola çıktık. Rabbim bizleri utandırmadı ve Avrupa'nın ortasında Türk bayrağını iki kez gönlere çektirerek Türkiye'nin bu alandaki gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Gaziantep'ten bundan sonraki süreçler için destek bekliyoruz" dedi.

"Avrupa Gol Kraliçesi olmak harika bir duygu"

Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018 şampiyonasında attığı 11 golle takımın şampiyonluğa taşınmasında büyük rol oynayan ve Avrupa gol kraliçesi tahtına oturan Nurhan Çınar, ekip ruhuyla hareket ettiklerini, başarı için kenetlenip inançla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bizlere büyük güç veren ve her an yanımızda yer alan Kulüp Başkanımız Mehmet Kaplan'a teşekkür etmek istiyoruz. Bugün bizler ve erkek takımımız ülkemize ve Gaziantep'e Avrupa Şampiyonluk kupalarını götürüyoruz. Rabbim bizi utandırmadı ve takım arkadaşlarımızla kenetlenerek zoru başardık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını bizlere armağan eden Atamıza ve Türk milletine bu zaferimizi armağan ediyoruz. Gol kraliçesi olmak gerçekten çok güzel duygu. Bunu ekip arkadaşlarımızın desteğiyle elde ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. - GAZİANTEP