Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesi Düştü

– Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların, küresel ekonomik yavaşlama, Brexit görüşmeleri ve Birleşik Krallık Ticaret Odaları'nın anlaşmasız bir Brexit uyarısını sindirmeleri sonrasında açılış öncesi işlemlerde haftaya düşüşle başladı.

Yatırımcılar Birleşik Krallık gelişmeleri yanı sıra, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ve ABD Kongresi'nin hükümeti yeniden açmak için Başkan Trump'la anlaştığı ancak, Trump'ın sınır duvarınun fonlanmaması durumunda üç haftadan kısa bir süre içinde yeniden hükümeti kapatacağı haberlerine de ilgi gösterdi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

FTSE yüzde 0.4,

DAX yüzde 0.47 ve

CAC yüzde 0.57 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.05 değer kaybederek 1.1409 düzeyine çekildi. - İstanbul

Kaynak: DHA