Avrupa Hentbol Federasyonundan Türk hakemlere görev

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz'e, 25. Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev verdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'da 1-19 Aralık tarihlerinde organize edilecek şampiyonada Türk hakemler Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz de görev yapacak.

Organizasyonda toplam 36 hakemin görev alacağı belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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