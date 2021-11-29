Avrupa Hentbol Federasyonundan Türk hakemlere görev
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz'e, 25. Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev verdi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz'e, 25. Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev verdi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'da 1-19 Aralık tarihlerinde organize edilecek şampiyonada Türk hakemler Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz de görev yapacak.
Organizasyonda toplam 36 hakemin görev alacağı belirtildi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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