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Avrupa Hentbol Federasyonu, hazirandaki karşılaşmaları iptal etti

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle haziranda oynanması gereken kulüp ve milli takım karşılaşmalarının iptal edildiğini açıkladı.

24.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:52
Avrupa Hentbol Federasyonu, hazirandaki karşılaşmaları iptal etti

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle haziranda oynanması gereken kulüp ve milli takım karşılaşmalarının iptal edildiğini açıkladı.

EHF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, salgına rağmen 2019-2020 sezonunu en uygun şekilde tamamlayabilmek adına bazı kararlar alındığı duyuruldu.

Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ve çeyrek final karşılaşmalarının iptal edildiği, grupları ilk iki sırada bitiren Barcelona, Paris Saint-Germain, THW Kiel ve Telekom Veszprem'in 28-29 Aralık'taki Dörtlü Final'de yer alacağı ifade edildi.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde haziranda oynanması planlanan çeyrek final maçlarının ertelendiği kaydedilirken, bu müsabakaların ilerleyen tarihlerde yapılamaması durumunda 5-6 Eylül'deki Dörtlü Final'de gruplarında ilk iki sırayı alan Metz, Esbjerg, Györi ve Brest Bretagne'ın mücadele edeceği aktarıldı.

Erkekler ve kadınlarda Avrupa Kupası ile Challenge Kupası'nda kalan maçların iptal edildiği ve turnuvaların tamamlanmayacağı kaydedildi.

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda eleme karşılaşmalarının iptal edildiği belirtilirken ev sahibi Norveç ile Danimarka'nın yanı sıra 2018 Avrupa Şampiyonası'nda oluşan sıralamaya göre Fransa, Rusya, Hollanda, Romanya, İsveç, Macaristan, Karadağ, Almanya, Sırbistan, İspanya, Slovenya, Polonya, Çekya ve Hırvatistan'ın turnuvaya katılacağı aktarıldı.

2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası'nda ise Avrupa play-off'larının iptal edildiği ve turnuvanın son şampiyonu Danimarka ile 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oluşan sıralamaya göre İspanya, Hırvatistan, Norveç, Slovenya, Almanya, Portekiz, İsveç, Avusturya, Macaristan, Belarus, İzlanda, Çekya ve Fransa'nın şampiyonaya katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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