Avrupa hayali dayakla bitiyor

03.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:18

Kırklareli'de yakalanan Filistin ve Ürdün uyruklu şahıslar, Avrupa ülkelerine gitmek üzere yasa dışı yollardan sınırı geçtikleri sırada Bulgar polisince önce darp edildiklerini ve daha sonra değerli eşyaları alınıp Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia ettiler.



Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen olaylarıyla ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Avrupa hayali ile yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu şahıslar, Kırklareli sınırından Bulgaristan'a geçmeye çalıştıkları sırada Bulgar polisince yakalanıp darp edildiklerini ve değerli eşyaları alınıp, Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.



Darp edip Türkiye'ye yolladılar



İl merkezine bağlı Çağalayık köyünde jandarma ekiplerince 1 Filistin uyruklu şahıs yakalandı. Şahsın alınan ifadesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini ve buradan Bulgaristan'a geçmeye çalıştığını, o sırada Bulgar polisince yakalanıp önce darp edilip daha sonra değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti. Yabancı uyruklu şahsa idari yaptırım uygulanarak, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Bir kişi daha darp edilip değerli eşyaları alındı



Demirköy Yiğitbaşı köyünde ise jandarma ekiplerince 1 Ürdün uyruklu şahıs yakalandı. Şahsın alınan ifadesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini ve buradan Bulgaristan'a geçmeye çalıştığını, o sırada Bulgar polisince yakalanıp önce darp edilip daha sonra değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti. Yabancı uyruklu şahsa idari yaptırım uygulanarak, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Psikolojik rahatsızlık geçirince ortaya çıktı



Kırklareli Demirköy İğneada beldesinde Türkmenistan uyruklu K.B. isimli şahıs ise konakladığı işletmede psikolojik rahatsızlık geçirmesi nedeniyle Kırklareli Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada şahsın 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı, yasal sürede ülkeyi terk etmediği tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıs hakkında idari yaptırım uygulanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA