Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği’nden diploma

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hülya Bilgin, havayolu yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği tarafından uluslararası EAMS Fellow diploması ile ödüllendirildi.

Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği’nden diploma

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hülya Bilgin, havayolu yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği tarafından uluslararası EAMS Fellow diploması ile ödüllendirildi.

Kaynak: Dunya.com

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