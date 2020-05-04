Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Maske sadece ilave koruma aracı olabilir

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon, ülkelerin sosyal mesafe tedbirleri ve "evde kalma" politikaları sayesinde son 14 günde virüsün bulaşma oranının yüzde 45 düştüğünü bildirdi

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, "Maske sadece ilave bir koruma aracı olabilir. Tam olarak virüsü önleme açısından ne kadar etkin bir rol oynadığını henüz bilmiyoruz" dedi.

Avrupa Parlamentosundaki Çevre Komitesinde milletvekillerine seslenen Ammon, yeni tip koronavirüs salgını hakkındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle