Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: "Maske sadece ilave koruma aracı olabilir"
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Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: "Maske sadece ilave koruma aracı olabilir"

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi:
04.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:20

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, "Maske sadece ilave bir koruma aracı olabilir.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, "Maske sadece ilave bir koruma aracı olabilir. Tam olarak virüsü önleme açısından ne kadar etkin bir rol oynadığını henüz bilmiyoruz." dedi.

Avrupa Parlamentosundaki Çevre Komitesinde milletvekillerine seslenen Ammon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ammon, ülkelerin sosyal mesafe tedbirleri ve "evde kalma" politikaları sayesinde son 14 günde virüsün bulaşma oranının yüzde 45 düştüğünü bildirdi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının artış göstermeye devam ettiği tek ülkenin Bulgaristan olduğunu belirten Ammon, Polonya, Romanya, İsveç ve İngiltere'de temel bir değişiklik görülmediğini, diğer ülkelerde ise vaka sayılarında düşüş olduğunu ifade etti.

Huzurevleri'nde durum ciddiyetini koruyor

Ammon, bakım ve huzurevlerinde durumun ciddiyetini koruduğuna işaret ederek, "Avrupa'daki ölümlerin yüzde 50'den fazlası bakım evlerinde gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

Maske kullanımının etkilerine de değinen Ammon, "Maske sadece ilave bir koruma aracı olabilir. Tam olarak virüsü önleme açısından ne kadar etkin bir rol oynadığını henüz bilmiyoruz." dedi.

Ammon, Avrupa'daki hükümetler tarafından yayınlanan ölüm rakamlarının da tam gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek, "ECDC'nin bu rakamlara ilişkin güveni düşük." diye konuştu.

Virüsün kısa süre içinde yok olmayacağına işaret eden Ammon, bunun için hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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