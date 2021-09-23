Avrupa Hareketlilik Haftasında bisiklet turu

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik temasıyla hareket eden Akhisar Belediyesi düzenlediği etkinliklerle farkındalık yarattı. Akhisar Belediye hizmet binası önünde bulunan Milli Egemenlik Meydanından başlayan ve Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet etkinlik alanında son bulan bisiklet turu etkinliğine yaklaşık 50 kişi katıldı. Bisiklet turunun ardından palyaçolar ve müzik eşliğinde halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Sağlıklı yaşama teşvik"

Sağlıklı bir toplum için herkesin spor yapması ve bisiklet sürmesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Alternatif ulaşım aracı bisikleti öne çıkarmak ve Akhisarlıları hareketli ve sağlıklı bir yaşama teşvik etme konusunda farkındalık yaratmak istedik. Gün içerisindeki tüm kısa mesafe n ulaşımımızı makam aracı yerine bisiklet ile yaptım. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda temiz çevre ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdik. Etkinliklerimize katılım gösteren tüm halkımıza teşekkür ederim" dedi.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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