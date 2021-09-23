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Avrupa Hareketlilik Haftasında Beykozlu kadınlar sporla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Spor

- Avrupa Hareketlilik Haftasında Beykozlu kadınlar sporla buluştu Beykoz'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

- Avrupa Hareketlilik Haftasında Beykozlu kadınlar sporla buluştu

İSTANBUL - Beykoz'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan kadınlar yürüyüş, zumba ve bisiklet sürme gibi çeşitli sportif faaliyetlerde bulundu. Kadınların spor yaptığı anlar havadan drone ile görüntülendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Beykoz çayırında düzenlenen etkinliklere çok sayıda Beykozlu kadın katıldı. Beykozlu kadınlar etkinlik kapsamında spor hocaları eşliğinde yürüyüş, zumba ve bisiklet sürme gibi spor faaliyetleri gerçekleştirdi. Kadınlar hem spor yaptı hem de eğlendi.

Etkinliğe katılan Tuğba Avşar, "Çok mutluyuz, eğleniyoruz. Pandemi sürecinde eve kapandık halk olarak bizim için iyi oldu eğleniyoruz. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun böyle etkinlikler düzenlediği ve böyle hocalar bize tahsis ettiği için. Teşekkür ederiz" dedi.

Spor yaparak eğlenceli vakit geçiren Beykozlu kadınlar drone ile havadan görüntülendi.

Avrupa Hareketlilik Haftasında Beykozlu kadınlar sporla buluştu

Avrupa Hareketlilik Haftasında Beykozlu kadınlar sporla buluştu

Avrupa Hareketlilik Haftasında Beykozlu kadınlar sporla buluştu

Avrupa Hareketlilik Haftasında Beykozlu kadınlar sporla buluştu
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Spor Haberleri
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