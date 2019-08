Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı

21.08.2019 13:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki sloganı "Birlikte Yürüyelim"e atıfta bulunarak, "Avrupa Birliği (AB) sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki, 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde, AB Türkiye Delegasyonu iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde TBB hizmet binasında düzenlendi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda konuk ve gazeteci katıldı.

Açılış oturumunda konuşan Çavuşoğlu, dünyadaki gelişmeler karşısında yerel yönetimlerin sorumluluğunun da arttığını belirterek, yaşam kalitesini arttırmak için şehirlerin kalkınmasının yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolu gibi hizmetlerin de teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine dahil olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bildiğim kadarıyla dünyada şu ana kadar 37 ülkeden binden fazla şehrin dahil olduğu bu etkinliği iyi bir şekilde tanıtırsak daha fazla ülke ve ülkemizden de daha fazla şehir katılabilir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kampanyanın bu yılki teması olan "Birlikte Yürüyelim!" ifadesinin çift anlam taşıdığına vurgu yaparak, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki, 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yörüklerin yaptığı spora en yakın spor golf"

Çavuşoğlu, çocukluğunda yaptığı sporlara ilişkin de anılarını paylaştı.

Çocukluğundan bu yana voleybol, futbol, koşu gibi birçok değişik sporu denediğini belirten Çavuşoğlu, bisiklet sürmeyi bilse de tam öğrenemediğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"2010 Avrupa Parlamenter Meclisi Başkanlığımdan bu yana, yani 'monşerleşme' sürecimle beraber golfe geçtim. Golf oynamak isteyenlere 'birlikte yürüyelim' diyebilirim fakat az önceki tanıtım videosunda gösterilen, doğup büyüdüğüm yaylada çocukluk yıllarımda yaptığımız sporlara en yakın spor olduğu için golfe geçtim. Yörüklerin yaptığı spora en yakın spor da golftür. Bunu da bazı şehirlerde, Gaziantep'te olduğu gibi görüyoruz. Küçük mini golf sahaları yapılıyor."

"İnsanların hayatlarını etkileyen risklerde belediyelerin rolü büyük"

Çavuşoğlu, bu hafta kapsamında ulaştırma, çevre, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve kentsel gelişim konularının gündeme geleceğine dikkat çekerek, bu başlıkların kaliteli yaşam ve şehirlerin kalkınması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Taşımacılık konusunda Türkiye ve AB'nin yakın iş birliği içinde olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bir taraftan İpek Yolu ile 'Kuşak ve Yol Projesi' ile Orta Koridoru entegre etmeye, Londra ve Pekin'i birleştirmeye çalışırken ülkemizde de özellikle şehir içi ve şehirlerarası ağları çok iyi oluşturmamız lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki belediyelerin faaliyetlerinin diplomasiye çok büyük faydaları olduğuna işaret ederek, özellikle kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde karşılıklı ziyaret ve düzenlenen ortak etkinliklerin kamu diplomasisi ve Türkiye'nin imajı bakımından önem taşıdığını dile getirdi.

Dünyadaki gelişmelerin farklı fırsatlar sunduğunu ve bu fırsatların değerlendirilmesi için birlikte çalışmak gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Dünya bizi bazı sınamalarla da karşı karşıya bırakıyor. Bu, bazen zorluk, bazen tehdit oluyor. Şehirlerimizde yaşayan insanların hayatlarını doğrudan etkileyen risklerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunların çözümünde de en etkin çalışmayı yerel yönetimler yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı entegrasyon politikaları için yerel yönetimleri destelemek gerek"

Çavuşoğlu, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, popülizm gibi sınamalarla mücadele sürecinde yerel yönetimlerin yapacakları çalışmalarla "birlikte yaşama kültürü ile ilgili farkındalık yaratarak" bu olumsuz eğilimleri tersine çevirebileceğini söyledi.

Türkiye'de birçok şehirde bazen sosyal sorunlara da sebep olan düzensiz göçmenler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu göçmenlere sadece güvenlik açısından mı, sorun açısından mı bakıyoruz, yoksa insani açıdan da bakabiliyor muyuz? Böyle bakamayan ülke ve şehirlerin göçmen düşmanı politikalar izlediğini ve bu politikaları savunan partilere desteğin de giderek arttığını görüyoruz. Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır. Buradan bu çağrıyı yapmak istiyoruz."

Çavuşoğlu, Avrupa'nın hem kendi içinde hem Avrupa Konseyi içinde en çok konuştuğu konulardan birinin entegrasyon politikalarının başarısızlığı olduğunu belirterek, "Entegrasyon politikalarında başarılı olabilmek için yerel yönetimlerin izlediği politikaları desteklemek lazım." dedi.

Konuşmasının ardından kendisine bisiklet hediye edilmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Bisiklet sürmeyi bilmiyorum dedim, bisiklet hediye geldi. Keşke araba sürmeyi bilmiyorum deseydim de araba gelseydi." ifadelerini kullandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Her yıl 16-22 Eylül'de yürütülen ve bir Avrupa girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, kentlerde sürdürülebilir ulaşım tedbirlerinin geliştirmesi ve desteklenmesi teşvik edilirken, halk ise otomobile alternatif ulaşım yollarını kullanma konusunda cesaretlendiriliyor.

Bu yılki teması "Güvenli yürüyüş ve bisiklet sürme" olan kampanyanın sloganı ise "Birlikte yürüyelim!" olarak belirlendi.

