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Avrupa Hareketlilik Haftası Oryantiring İle Devam Etti

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Avrupa Hareketlilik Haftası Oryantiring İle Devam Etti

İnegöl Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hedefe Koş" sloganıyla Oryantiring yarışması düzenledi.

İNEGÖL (Bültenler) - İnegöl Belediyesi'nin 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sürüyor. Her yıl farklı bir teması olan bu anlamlı etkinlik, bu yıl "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" başlığı altında gerçekleştiriliyor. İnegöl Belediyesi de hafta boyunca her gün farklı bir etkinlik ile Avrupa Hareketlilik Haftasını kutlamaya devam ediyor.

16 Eylül'de sabah sporu ile başlayan etkinlikler, daha sonra bisikletle işe gelme etkinliği ile devam etti. Cumartesi günü çocuklar ve yetişkinler için eğlence programı yapılırken, Pazar günü de 'Hareket Doğada' sloganıyla doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Pazartesi günü 'haRAKET' sloganıyla masa tenisi müsabakalarının yapıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Salı günü de Belediye Spor Salonunda "Hedefe Koş" sloganıyla Labirent Oryantiring yarışması düzenlendi. Yarışmaya gençlerin ilgisi yoğun oldu.

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