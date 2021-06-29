Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2021 yılı tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yürümek, bisiklet kullanmak çok önemliydi ama bugün pandemi ile birlikte bir zorunluluk haline dönüştü.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yürümek, bisiklet kullanmak çok önemliydi ama bugün pandemi ile birlikte bir zorunluluk haline dönüştü." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2021 yılı tanıtım toplantısı, TBB hizmet binasında yapıldı.

Bu yılki teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olan haftanın tanıtımında konuşan TBB Başkanı Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Avrupa Birliği'nin bir girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlandığını hatırlattı.

Salgın sürecinin tüm insanlığın hayatını etkilediğini belirten Şahin, yaşam şeklini değiştirdiğini, yönetim şekline etkilerinin olduğunu söyledi.

Şahin, "Şunu gördük ki biz çevreye duyarlı, insana saygılı bir kalkınma modelini hayata geçiremezsek, eğer hala dünyada temiz su bulamadığı için ölen binlerce çocuk varsa, eğer milli geliri 1 doların altında yaşayan milyonlarca insan varsa sorun devam ediyor demektir. Hala aşıya ulaşmada çok büyük zorluklar yaşayan ülkeler varsa, bu sorun devam ediyor demektir." değerlendirmesini yaptı.

İnsanın korunması için doğanın, ağacın, çiçeğin, canlıların ve havanın korunması gerektiğini dile getiren Şahin, atılan her çöpün buzulları nasıl erittiğinin bilinmesinin önemine işaret etti. Şahin, "Dünya bizim ortak evimiz ve bizim dünyayı korumamız gerekiyor, çocuklarımızı ve insanımızı korumamız gerekiyor. Onun için de bu ekosistemi bozmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Salgın döneminde insanların hareket etmediği için çok fazla kilo aldığını, bu nedenle obezite ile mücadelenin büyük önem kazandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Yürümek, bisiklet kullanmak çok önemliydi ama bugün pandemi ile birlikte bir zorunluluk haline dönüştü. Çünkü artık insanlar toplu taşımadan uzaklaşıp kendi arabasıyla yola çıkmaya başladı. Ankara'da bile bunu çok net görüyorsunuz. O zaman bizim alternatifimiz nedir, bisiklet. Almanya ve Hollanda'da gördüğüm o kadar çok insan bisiklet kullanıyor ki artık onlar bisiklet otoparkı ve bisiklet üst geçitleri projesiyle birbiriyle yarışıyor. Bisiklet üst geçidi projesi; gelinen nokta burası. Oysa bizim daha bunu tabana yaymamız ve 80 milyonun gündemine almamız gerekiyor. Geçen yıl bunu başardık, 65 milyon insan burayı izledi ve dinledi. Burada belediyelerimiz çok ciddi bir şekilde hareketlendi."

Şahin, TBB bünyesinde "hareketlilik" alanında 10'a yakın yarışma düzenlendiğini belirterek, "Başkanlara diyoruz ki bu konuda bir fikriniz varsa bize gönderin. En büyük mesele finansal, biz size finansal destek vereceğiz. 200-300 belediye gelip kendi içinde yarışıyor. Bu, kartopu gibi büyümeye başladı. Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği ile birlikte bu ortak bakış açımızla biz şehirlerimizde yeni bir şey söylüyoruz ve bunun için altyapısını hazırlıyoruz." dedi.

TBB'nin düzenlediği yeni yarışmanın formatına değinen Şahin, şu bilgileri verdi:

"Kazanana bisiklet değil talep eden herkese bisiklet vereceğiz Belediyeler Birliği olarak. Çünkü bu yarışmaya katılması demek zaten kazanması demek, buna gayret göstermesi demek, buna destek, istemek anlamına geliyor. Biz de bu yüzden formatımızı değiştiriyoruz. Kim 'ben bu işin içinde varım' diyorsa Belediyeler Birliği olarak, gerekirse bir iş makinesi eksik veririz, yarışmaya giren, yarışan herkese bisikletimizi vereceğiz, bunu tabana yayacağız, bunu bir milli seferberlik haline dönüştüreceğiz."

Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay