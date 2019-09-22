Avrupa Hareketlilik Haftası'nı yürüyerek kutladılar

22.09.2019 15:28

Erzurum'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Birlikte Yürüyelim" etkinliği yoğun ilgi gördü.



2002 yılında ilan edilen ve o yıldan itibaren her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan "Avrupa Hareketlilik Haftası", her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Erzurum'da ilk kez kutlamalara eşlik eden vatandaşlar, Lalapaşa Meydanı'ndan başlayan ve Havuzbaşı Kent Meydanı'nda son bulan "Birlikte Yürüyelim" etkinliğine yoğun katılım gösterdi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz katıldı. Yürüyüşün ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşlar basketbol, voleybol, futbol ve paten sporlarını yaptı.



Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nın temel amacı çarpıcı bir dizi fiziksel aktivite ile hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişmesine hizmet etmek olan bu hafta vesilesiyle tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Bu yıl beraber yürüyelim sloganının benimsendiği haftada şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirerek düzenlenmesi politikalarının desteklenmesi amacı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdik" dedi.



Havuzbaşı Kent Meydanı'nda devam eden etkinlik gün sonuna kadar ziyaretçilerini bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA