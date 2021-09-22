Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Haberler
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Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Online Karayolu Güvenliği Eğitimi" ile devam etti.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Online Karayolu Güvenliği Eğitimi" ile devam etti.

Çanakkale Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Cevatpaşa ve Barbaros Atam Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencilerine trafik polisi tarafından trafikte uyulması gereken kuralların yanı sıra trafik güvenliğine ilişkin eğitim verildi.

Online eğitimin ardından kreş öğrencilerine yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan trafik eğitimi kitapçığı ve düdük hediye edildi.

22. 09. 2021 16: 18

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