Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Başkentli öğrenci ve ailelerine bisiklet sürüş eğitimi - Haberler
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Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Başkentli öğrenci ve ailelerine bisiklet sürüş eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Başkentli öğrenci ve ailelerine bisiklet sürüş eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Türkiye Delegasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" Başkent'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Türkiye Delegasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" Başkent'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bisiklet kullanımını artırmak amacıyla Batıkent Bisiklet Kampüsü'nde Sincan Yenikent İlköğretim Okulu'ndan gelen 25 öğrenci ve ailelerine hem teorik hem uygulamalı 'Bisiklet Sürüş Eğitimi' verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla "Avrupa Hareketlilik Haftası"nı Başkent'te de çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü bu etkinlikler kapsamında Batıkent Bisiklet Kampüsü'nde öğrenci ve ailelerine yönelik "Bisiklet Sürüş Eğitimi" düzenledi. Teorik ve uygulamalı gerçekleştirilen "Bisiklet Sürüş Eğitimi"ne, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ile Hollanda Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Hellene Rekkers da katıldı.

"Bütün Ankaralıları bu etkinliklere davet ediyorum"

Sincan Yenikent İlköğretim Okulu'ndan 25 öğrenci ve ailesinin katıldığı eğitimi yakından izleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, çocuklara eğitim sertifikalarını takdim ederek, "Bu yıl sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı ve güvenli hareketlilik temasıyla tüm dünyada 45 ülkede 2 bin 374 kurum ve kuruluş tarafından kutlamalar yapılıyor. Biz de çocuklar ve ailelerine hem teorik hem de uygulamalı bisiklet sürüş eğitimi vermek istedik. Çocuklar için eğitim anlamlı ama annelerine bisiklet sürmeyi öğretmek de çok anlamlı bizim için. Avrupa Birliği Delegasyonu'ndan ve Hollanda Büyükelçiliği'nden müsteşarımızla birlikte bütün Ankaralıları bu etkinliklere davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Başkentli öğrenci ve ailelerine bisiklet sürüş eğitimi

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Başkentli öğrenci ve ailelerine bisiklet sürüş eğitimi

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Haber: Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Başkentli öğrenci ve ailelerine bisiklet sürüş eğitimi - Haberler
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