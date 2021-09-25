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AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NDA AYAZİNİ'NDE YÜRÜDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ayazini köyünde 3 bin yıllık tarih arasında yürüyüş yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ayazini köyünde 3 bin yıllık tarih arasında yürüyüş yapıldı.

Afyonkarahisar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. 3 bin yıllık tarihiyle dikkati çeken Ayazini köyü karşılama merkezi önünden başlayan yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de katıldı. Yürüyüş oyma kaya mezarları, peri bacaları, mağaralar ve doğada yaklaşık 10 kilometre sürdü.

Yürüyüşe katılan Çiğdem Taşpınar, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in başlatmış olduğu bu güzel yürüyüş için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gençlere ve bizlere, yani orta yaşlı gruptaki insanlara karşı, çok güzel bir hareketti bu teşekkür ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın yeni gözdesi, yeni gözbebeği, Valiliğin de çok önem verdiği, önemli destinasyon alanı olan Ayazini'ne gençlerimizi spor yapmaya, yürüyüş yapmaya davet ettik. Tabii bu etkinlikte insanlara spor yapmayı, sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden, hareket yaparak insanların sağlıklı kalabileceği mesajlarını vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha büyük bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Özellikle Afyonkarahisar'a yeni gelen öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerine yönelik bir etkinlik yapacağız ki o daha çok kalabalık olacak. Şu anda 250'ye yakın öğrencimiz var. Tabii bu gençler de burayı tanıdığı zaman kendi memleketlerine kendi arkadaşlarına tanıtmış olacak, onları da davet edecekler derken güzel bir tanıtım etkinliği olmuş olacak. 250'ye yakın gencimizle beraber 10 kilometrelik bir yolu kat edeceğiz inşallah" diye konuştu.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NDA AYAZİNİ'NDE YÜRÜDÜLER

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NDA AYAZİNİ'NDE YÜRÜDÜLER

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NDA AYAZİNİ'NDE YÜRÜDÜLER

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NDA AYAZİNİ'NDE YÜRÜDÜLER
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Haber: AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NDA AYAZİNİ'NDE YÜRÜDÜLER - Haberler
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