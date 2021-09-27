Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlandı

MUĞLA (Habermetre) - Avrupa Hareketlilik Haftası 16-22 Eylül tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda değişik etkinliklerle kutlandı.

Ulusal koordinatörlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) 7'den 77'ye tüm Muğla'da 16-22 Eylül tarihleri arasında değişik etkinliklerle kutlandı. Bu yılki teması "Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; 'Sokak Bizim', 'Bisikletli Yaşam', 'Araçsız Gün', '4800 Adım', 'Ofis Egzersizleri', 'Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' etkinlikleri düzenlendi.

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