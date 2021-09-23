Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekti.

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle birlikte Konya'da da kutlanan Avrupa Hareketlik Haftası, "Arabasız Gün Etkinliği" kapsamında Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji ve Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki etkinliklerle sona erdi. Aslanlıkışla Caddesi'nde düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji'ne Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri, bisiklet antrenörleri, bisiklet sporcuları, bisiklet konusunda şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Bisiklet Şehri konya" fotoğraf yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

Mevlana Müzesi'ne kadar devam eden kortejin ardından Başkan Altay ve katılımcılar, tramvayla Mevlana Durağından Kılıçarslan Şehir Meydanı'na geçerek buradaki etkinliklere katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bisiklet Şehri Konya" fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim eden protokol mensupları, 62 fotoğraftan oluşan sergiyi de gezdi.

"Gelişmiş toplumlarda trafiği çözmenin temel yolu bisiklet"

Burada konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu'nun kadim şehri olan Konya'nın güzelliklerini son dönemde "Bisiklet Şehri Konya" diyerek taçlandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Konya'nın geçmişten itibaren insanların bisiklet kullandığı, her evde bisikletin olduğu bir şehir olduğunu aktaran Başkan Altay, "Bugün gelişmiş toplumlarda da şehir trafiğini çözmenin, sağlıklı yaşamanın temel yolu bisiklet kullanmaktan geçiyor. Avrupa'da birçok şehir artık bireysel ulaşımda bisiklet kullanmaya başladı. Biz de Konya olarak, Türkiye'de buna öncü olmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

Hedef 2024 yılına kadar 80 kilometre daha bisiklet yolu yapmak

550 kilometrelik bisiklet yoluyla Konya'nın şu anda Türkiye'de açık ara en çok bisiklet yoluna sahip şehir olduğunu anımsatan Başkan Altay, "İnşallah 2024 yılına kadar 80 kilometre daha yeni bisiklet yolu açarak, özellikle merkezden perifere doğru bisikletle güvenli bir ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Her manada bisikletin önemini anlatıyoruz. Bugün de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok organizasyon gerçekleşti. İnşallah sizler bisiklet kullanarak hem daha sağlıklı yaşayacak hem de 'Bisiklet Şehri Konya' sloganının büyümesine yardım edeceksiniz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Ben de amatör bir bisiklet kullanıcısıyım. İnşallah bisiklet yollarını daha güvenli hale getirerek, bisiklet sürücülerine daha saygılı olarak şehrimizde bisiklet kullanımını hep birlikte artıracağız" diye konuştu.

Konyalılar dolu dolu programlarla hareketli bir gün geçirdi

Toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu son gün etkinliklerinde Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki; bisiklet akrobasi gösterileri, dengede simülatörü, tırmanma duvarı, gladyatör, dengede kal, canlı langırt, şut becerisi, şişme ayak bilardosu, döne döne basket, döner merdane, haylaz karakaçan ve şişme dart gibi birbirinden eğlenceli oyun alanlarıyla Konyalılar hareketli ve keyifli bir gün geçirdi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

 Altay seriye bağladı! İzmir ekibi, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Altay seriye bağladı! İzmir ekibi, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

 Rakip tribünler 'Helal olsun sana' tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket

Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Joe Biden Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu
Magazin Tanem Sivar Demet Akalın
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Emine Erdoğan Mustafa Şentop Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Hareketlilik Haftası Konya'da dolu dolu geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:15:24. #1.11#