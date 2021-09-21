AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTILAR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri tarafından belediye tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Keşan Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Çamlıkent mevkiindeki kent ormanında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Kent ormanına gelen onlarca vatandaş, oluşturulan parkurda doğa yürüyüşü yaptı. Öte yandan yürüyüşe katılanlar arasında yapılacak çekilişle 2 kişiye bisiklet hediye edileceği bildirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini belirterek, 'Günlük fiziksel aktiviteye ilgi ve alakayı özendirmek ve vatandaşlarımızla bir arada olmak için bugün bu etkinliği düzenledik. Fiziksel aktivite sağlık için oldukça önemli. Fakat fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyimiz yetersiz. Giderek daha da hareketsiz bir yaşam tarzını benimsiyoruz. Pandeminin etkisiyle de hareketsiz yaşam hayatımızda fazla olmaya başladı. Hareketsiz yaşamın birçok kronik hastalığa sebep olduğunu da unutmamamız lazım. Hareketsizliğin dünya genelinde ölümcül 4'üncü risk faktörü olduğunu da unutmamı lazım. Bu kapsamda önceliğimiz Keşan'da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığıdır. Sizlerin sağlığı bizim içinde çok önemli. Hareketli yaşam için belediye olarak birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz' dedi.