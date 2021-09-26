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Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu

Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 10 kilometrelik bir bisiklet turu düzenledi. Eskişehirli bisiklet tutkunlarının da katıldığı tur, Dede Korkut Parkı'nda başlayıp Botanik Park'ta son buldu. Spora teşvik etmek ve küresel ısınma konusunda farkındalık oluşturmak isteyen bisikletliler doğa için pedal çevirdi. Bisiklet turuna Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri de eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu

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Haber: Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu - Haberler Spor
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