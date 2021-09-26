Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu - Haberler
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Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Genel

- Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu Avrupa hareketlilik haftasında gençler Taksim'nden Ayasofya'ya kadar pedal çevirdi Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında "Bisikletle Tarihi Yolculuk" sloganı ile Taksim Meydan'ından Ayasofya meydanına kadar bisiklet turu yapıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - - Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu

Avrupa hareketlilik haftasında gençler Taksim'nden Ayasofya'ya kadar pedal çevirdi

İSTANBUL - Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında "Bisikletle Tarihi Yolculuk" sloganı ile Taksim Meydan'ından Ayasofya meydanına kadar bisiklet turu yapıldı.

Taksim Meydanı'nda buluşan bisikletli gençler Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği "Bisikletle Tarihi Yolculuk" sloganı ile harekete geçti. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan etkinliğe çok sayıda genç bisikletli Taksim Meydanı'nda buluştu. Beyoğlu ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Albayrak "Bu hafta Avrupa hareketlilik haftası kapsamında değişik etkinlikler organize ettik. Beyoğlu Belediyemiz, Beyoğlu Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüz ile beraber bizim gençlik merkezlerindeki çocuklarımız ve bisiklet grubumuzla beraber İstanbul'umuzun iki sembolü Taksim Caminden Ayasofya'ya kadar bisiklet turu organize ettik. Buradaki amacımız, çocukların tarihi, kültürünü, değerlerini öğrenmesi bu kapsamda böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bunun devamı da gelecek önümüzdeki haftalarda yine bu tarz etkinliklerle devam edeceğiz" dedi. İstiklal Caddesi'nden başlayan etkinlik çok sayıda zabıta ekibi ve ambulansın da eşlik ettiği etkinlik Ayasofya meydanında son buldu.

Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu

Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu

Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu

Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taksim Meydan'ından Ayasofya'ya bisiklet turu - Haberler
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