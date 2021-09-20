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Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Müsilaj Sunumu ile Devam Etti

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Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Müsilaj Sunumu ile Devam Etti

Çanakkale Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof Dr. Mustafa Sarı'nın müsilaj sunumu ile devam etti.

Çanakkale Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof Dr. Mustafa Sarı'nın müsilaj sunumu ile devam etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 17 Eylül 2021 Cuma günü Halk Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Müsilajın Ekolojik, Ekonomik, Sosyal Etkileri ve Çözüm Önerileri" etkinliği ile Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan müsilaj sorununa ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof Dr. Mustafa Sarı yaptığı sunumda, müsilajın oluşum nedenleri, denizel ekosisteme fiziksel etkilerinin yanı sıra, ekonomik etkilerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Müsilajın denizlerimizde uzun yıllardan bu yana etkili olduğunu, bu yıl ise büyük bir artış göstererek görünür hale geldiğini ifade etti. Sarı sunumunda, müsilaj ile mücadele yöntemleri ve çözüm önerilerine de değindi.

Etkinlik Sarı'nın sunumunun ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.

20. 09. 2021 16: 54

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