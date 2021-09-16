Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Manisa'da başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Manisa'da başladı

Bültenler - Haberler | Güncel
Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Manisa'da başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri kapsamında bisiklet yolunda boyama çalışmalarını başlattı.

Çalışmayı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan da takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenen tema doğrultusunda ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü güzergahındaki bisiklet yolunda boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da takip etti. Bunun yanı sıra etkinliğin ilk gününde Atatürk Kent Parkı içerisinde spor aktiviteleri de düzenlendi. 2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın; 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla düzenlendiğini belirten Özcan, "Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Biz de bu kapsamda şehrimizde gerçekleştirilen ilk etkinliğe katıldık. Bunun yanı sıra Atatürk Kent Parkı içerisinde sportif faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca birçok etkinlik düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Murat Kurum Hava Durumu
Magazin Arda Turan Berfu Yenenler
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Vladimir Putin Sultan Selim Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Manisa'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:33:06. #1.11#