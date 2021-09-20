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Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Caddelere Taşındı

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Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Caddelere Taşındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentin birçok noktasında devam eden etkinlikler, bu defa Adnan Menderes Bulvarı'na taşındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentin birçok noktasında devam eden etkinlikler, bu defa Adnan Menderes Bulvarı'na taşındı. Mersinliler, trafiğe kapatılan kentin en işlek caddelerinden birinde 7 farklı branşta spor yaptı.

Adnan Menderes Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı

"Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla 2021'de de birçok farkındalık etkinliğinin gerçekleştirildiği 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası; Mersin'de önce bisiklet sürme eğitimleriyle başladı, ardından sokak etkinlikleriyle devam etti. Etkinlikler kapsamında bu defa Kültür Park üzerinde yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nın batı-doğu yönü istikametinin Göçmen ve Marina kavşakları arasındaki kısmı trafiğe kapatıldı. Kapatılan caddeye önce sahne ardından da 7 farklı branşta spor alanları kuruldu.

Mersinliler caddede spor yaptı

Mersinliler, araçla geçtikleri caddede bu defa spor yaptı. Masa tenisi, futbol, Basketbol, mini tenis, badminton, voleybol ve cimnastik alanlarına 7'den 70'e her yaştan Mersinli katıldı. Yapılan etkinlik, özellikle doğu-batı istikametinde seyreden araç sürücülerinin dikkatinden kaçmadı. Kimi sürücü aracını park ederek etkinliğe katılırken, kimi ise aracının camından el sallayarak etkinliğe destek verdi. Alanda spor yapan Mersinliler için kurulan sahnede ayrıca zumba yapıldı ve Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Orkestrası konser verdi.

"İnsanlar sadece arabayla geçebiliyorken bugün burada spor yapıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, yapılan etkinlikle ilgili olarak, "Çok keyifli oldu. İnsanlar sadece arabayla geçebiliyorken, bugün burada, üstünde masa tenisi, futbol, basketbol, tenis, voleybol oynuyor; jimnastik yapıyor. Bu da bizim için çok büyük bir keyif oldu. Büyük bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum ama tabi bunun süreklilik arz etmesi lazım" dedi.

"Yolu kapattıkları için çok güzel bir şey"

10 yaşındaki Sergen Ergen, okçuluk ve futbolla ilgilendiğini belirtti. Yapılan etkinlikten de büyük keyif aldığını vurgulayan Ergen, "Futbol oynuyorlardı, ben de girmek istedim. Başkanımız Vahap Seçer'e böyle şeyler yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Yolu kapattıkları için çok güzel bir şey. Futbol da oynayabiliyoruz. Çünkü bizim mahallede de top oynanmadığı için burada daha güzel, her şey yapılıyor. Buradan hep araba geçerdi, çok sıkıcı olurdu. Ama şimdi hem park da var hem de böyle kapattıkları için etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.

23 yaşındaki Mehmet Ay, arkadaşıyla yemek yedikten sonra etkinliğe denk geldiğini söyledi. Yemeğin ardından spor yapmanın kendisine iyi hissettirdiğini kaydeden Ay, "Bayağı bir keyifli. Bir tarafta konserimiz var, spor etkinliklerimiz var. Çok güzel bir düşünce olmuş. Masa tenisi oynuyoruz, şimdi arkadaşlarla eğleniyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz daha doğrusu. Yediklerimizi eritiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Hareket etmek, egzersiz yapmak iyi bir şey"

11 yaşındaki İsmail Efe Ayyıldız, boş zamanlarında basketbol oynadığını söyledi. Yapılan etkinliğin kendisinde bir farkındalık yarattığını vurgulayan Ayyıldız, "Futbol oynuyorlardı, ben de katıldım. Hareket etmek, egzersiz yapmak iyi bir şey. Sporla ilgilenmek hayatınıza bazı iyi şeyler katar. Mutlu olursunuz, hayatınız mutlu geçer. Bundan sonra da yapmayı düşünüyorum. Eskiden çok uğraşmadığım halimden de belli zaten" dedi.

Ledeyna Masal Derkuş ise "Atletizm yapıyorum, tenis oynuyorum, futbol oynuyorum, basketbol oynuyorum. Hep böyle eğleniyorum" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 20. 9. 2021 10: 59: 21

Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Caddelere Taşındı

Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Caddelere Taşındı

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