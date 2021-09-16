"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri başladı

Avrupa Birliği'nin girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve bu yılki teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olan Avrupa Hareketlilik Haftası başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mamak Belediyesi organizasyonunda, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu ve 15 Temmuz Anıtı'ndan çıkan bisikletli grupların, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici tarafından karşılanmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Kaymakçı, teknolojinin şehirleri ve insanları hantallaştırdığını, obezite, çevre kirliliği ve trafik sorunlarının arttığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin, 2050 yılı için "iklim nötr" hedefi olduğuna dikkati çeken Kaymakçı, "Şimdiden kentlerimizi sürdürülebilir iklim değişikliğine ayak uydurmuş kentler olarak planlamak durumundayız." dedi.

Büyükelçi Kaymakçı, bisikletin yalnızca çocukların oyuncağı olmadığını vurgulayarak, " Bisiklet, dünyanın her ülkesinde ve ülkemizde aynı zamanda bir trafik aracıdır ve bisikletliler de aynı ehliyeti olan sürücüler gibi sürücülerdir. Dolayısıyla diğer araçların ve sürücülerin, bisikletlilere ve bisikletlere saygı göstermesi ve kurallara uyması çok önemli. Bu bizim daha sağlıklı, daha hareketli, bir toplum oluşturabilmemiz için de gerekli." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin yerel yönetimlere yönelik birçok projesi bulunduğunu aktaran Kaymakçı, yerel yönetimlere bu projeye katılmaları çağrısında bulundu.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da amaçlarının yürüyüş ve bisiklet yollarının artırılması olduğunu belirterek, "Özellikle pandemi bizlere gösterdi ki, sağlıklı yaşamanın büyük önemi var. Özellikle sağlıklı yaşamak için hareket etmek, yürüyüş, bisiklet çok önemli. Artık bisikletler ulaşım aracı olmuş durumda. Gelişmiş ülkelerde bisikletler için özellikle yollar yapılıyor ve insanlar ev ve iş yerlerine bisikletle gidip gelmekteler. İnşallah bu yolların her geçen gün ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde arttığını görmek istiyoruz." dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye faaliyetleriyle insanlara sağlıklı ve güvenli bir hareketlilik sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

TBB Genel Sekreteri Birol Ekici de modern hayatın insanları doğal yaşam tarzından uzaklaştırdığına işaret ederek, "Hareketli yaşam tarzlarını tercih etmeliyiz, yürümeliyiz, bisiklete binmeyiz". şeklinde konuştu. Ekici, etkinliğe her yıl 50 ülkeden belediyelerin katıldığını ve iki yıldır Türkiye'nin 527 belediye ile en çok katılan ülke olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan en küçük sporcu yedi yaşındaki Nisanur Erkan'a protokol tarafından hediye verildi. Ardından Mamak Belediyesi Seğmen ekibi gösteri sundu.

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinlik, müzik dinletisi ve katılımcıların katıldığı bisiklet turuyla son buldu. Bisiklet turunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve diğer katılımcılar pedal çevirdi.