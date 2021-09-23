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Avrupa Hareketlilik Haftası Bilecik'te hareketli geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Avrupa Hareketlilik Haftası Bilecik'te hareketli geçti

Bilecik'te, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocuklara bisikletle ilgili eğitimler verildi, iki kişilik tandem bisiklete binildi, yürüyüş yapıldı ve trafiğe kapatılan caddede oyunlar oynandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocuklara bisikletle ilgili eğitimler verildi, iki kişilik tandem bisiklete binildi, yürüyüş yapıldı ve trafiğe kapatılan caddede Oyunlar oynandı.

Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi koordinasyonunda; Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen programda, çocuklara bisikletle ilgili eğitimler verildi, iki kişilik tandem bisiklete binildi, yürüyüş yapıldı ve trafiğe kapatılan caddede oyunlar oynandı. Sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı ve güvenli hareketlilik sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen çocuklar, Bilecik Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar, haftanın önemini anlatan aktivitelere katıldı. Aynı zamanda Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı etkinlik kapsamında Bilecik Belediyesi bisikletli zabıta memurları, caddede bisiklet sürdü, vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı. Etkinlik kapsamında çocuklar ve Bilecik Belediyesi görevlileri voleybol ve sek sek oyunu oynadı.

"Amacımız bisiklet kullanımını artırmak hareketli yaşama dikkat çekmektir"

Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz gerçekleştirilen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde güzel ve faydalı bir aktivite yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik Belediyesi olarak Avrupa Hareketlilik Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladık. Program kapsamında Cumhuriyet Meydanında bir araya geldik. Çocuklara bisiklet kullanımı ve uyulması gereken konular hakkında bilgiler verdik. Daha sonra iki kişilik tandem bisikletlere bindik, Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak, voleybol ve sek sek oyunları oynadık. Bilecik Belediyesi çalışanları, bisikletli zabıta ekipleri, kent Konseyi çalışanları ve vatandaşlar etkinliğe katılarak, güzel bir tablo oluşturdu. Amacımız bisikletin kullanımını artırmak, hareketli yaşama dikkat çekmektir. Böylece hem çevremizi korumuş oluruz hem de sağlıklı bir vücuda kavuşmuş oluruz."

Çocuklar, etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK

Avrupa Hareketlilik Haftası Bilecik'te hareketli geçti

Avrupa Hareketlilik Haftası Bilecik'te hareketli geçti

Avrupa Hareketlilik Haftası Bilecik'te hareketli geçti

Avrupa Hareketlilik Haftası Bilecik'te hareketli geçti

Avrupa Hareketlilik Haftası Bilecik'te hareketli geçti

Avrupa Hareketlilik Haftası Bilecik'te hareketli geçti

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