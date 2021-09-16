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Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor

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Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırlıklarını tamamladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Etkinliklere; Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yrd. Kayhan Özüm, Hollanda Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müşteşarı Hellene Rekkers, AB Türkiye Delegasyonu ve Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Göktuğ Kara da katılacak.

Başkentlilerin alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesi hedefleniyor

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve bir Avrupa Komisyonu girişimi olan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleriyle, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesi amaçlanıyor.

Tüm vatandaşlar etkinliğe davetli

Tüm bu aktiviteler sonucunda Ankara'da daha güvenli, daha çevreci, daha temiz, daha sağlıklı ve daha erişilebilir bir ulaşım fikrini oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:

"Bu program kentlerde halk sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmenin yanı sıra kentsel hareketliliği artırmak amacıyla micro mobility araçlarının kullanımını ve yürümeyi teşvik etmektedir. Özellikle iklim değişikliği ile yaşanan çevresel felaketlerin önlenmesinde her bir bireyin ulaşım alışkanlıklarını değiştirerek toplu ulaşım araçlarını ve micro mobility araçlarını kullanması önem arz etmektedir. Bu yıl ki etkinliklere küresel olarak 45 ülkeden 2 bin 374, ülkemizden 388 kurum ve kuruluşlar katılım sağlayacaktır. 'Birlikte yürüyelim' temasıyla kutlanan 2019 yılı Avrupa Hareketlilik haftası yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla coşku içinde kutladığımız bir hafta oldu. Ancak 2020 yılındaki etkinliklerimizi ise koronavirüs pandemisi gölgesinde maalesef online olarak gerçekleştirdik. Sürdürülebilir ulaşım sağlıklı ve güvenli hareketlilik temasıyla bu yılki Avrupa Hareketlilik haftasında EGO Genel Müdürlüğü olarak biz bir dizi etkinlik planladık. Çocuklara ve kadınlara bisiklet sürüş eğitimleri, otomobilsiz kent etkinlikleri, çocuklar için bisiklet sürüş şenliği, otobüs şoförlerimiz için bisiklet empati eğitimleri, işe bisikletle gidiyorum kampanyası, seminerler, online eğitimler ve söyleşilerle devam edeceğiz. Tüm Ankaralıları bu haftayı birlikte kutlamaya davet ediyorum."

Bisikletli ulaşımın rahat, çevreci ve konforlu bir ulaşım aracı olduğu vurgulanacak

20 Eylül 2021 Pazartesi günü Bisiklet Kampüsü'nde 'Başkentin Keyfini Sür Avrupa Hareketlilik Haftası Özel Yayını' ve bisikletin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin konuşulduğu "Bisiklet ve İnsan Psikolojisi" adlı söyleşiler gerçekleştirilecek. 21-22 Eylül tarihlerinde EGO Otobüs Şoförlerine "Trafikte Bisiklet Empati Eğitimi" vererek bisiklet farkındalığına dikkat çekecek bilgiler paylaşılacak. 22 Eylül 2021 Çarşamba günü ise 'İşe Bisikletle Gidiyorum' sosyal medya kampanyasını düzenlenerek geçen yıl işe bisikletle giden vatandaşların sosyal medyada #İşeBisikletleGidiyorum, #BikeToWork tag'ları ile yapacağı paylaşımları web sitesinde, dijital ekran ve panolarda yayınlanacak.

Etkinlik tiyatro, konser ve bisiklet sürüşleri ile dolu dolu yaşanacak

18 Eylül Cumartesi günü Adnan Ötüken Parkı'ndan başlayıp Anıtpark'ta sonlandırılacak olan "Çocuklar İçin Sürüş Etkinliği" ve yine Anıtpark'ta Hollanda Büyükelçiliğinin düzenlediği Vedat Çiftçi'nin yazıp Sema Çiftçi'nin yönettiği 'Bir Kocaman Eşek' adlı tiyatro oyunu sergilenecek. Yerel sanatçıların da sahne alacağı konser ile Başkentliler gönüllerince eğlenecek. 19 Eylül Pazar günü ise her yıl düzenlenen otomobilsiz kent gününü, bu yıl da 'Otomobilsiz Pazar' olarak Aşkabat Caddesi'nde (Bahçelievler 7.Cadde)'de gerçekleştirilecek. - ANKARA

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