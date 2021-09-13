Avrupa Hareketlilik Haftası Başlıyor

"İnegöl Harekete Geçiyor" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, hareketli yaşamın önemine ve sağlıklı yaşam kurallarına vurgu yapılacak.

Her yıl Avrupa Hareketlilik Haftasını düzenlenen programlarla kutlayan İnegöl Belediyesi, bu yıl da 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftasına özel bir program hazırladı. "İnegöl Harekete Geçiyor" sloganıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin Belediye Başkanı Alper Taban bir açıklama yaparak tüm ilçe halkını etkinliklere davet etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine ilişkin konuşan Başkan Alper Taban, yeni bir Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sağlık için hareketliliğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Taban, "Artık monotonlaşan hayatın içerisinde her geçen gün hareketten uzak, günün büyük bölümünü hareketsiz geçirdiğimiz günleri yaşıyoruz. Buradan hareketle yaşamın içerisine hareketliliği tamamen yerleştirebilmek adına da dünya sathında böyle bir bilinç ve farkındalık oluşturulmak isteniyor. Ülkemiz de bu hareketin içerisine her dönem dahil oluyor. Kurum ve kuruluşlar olarak bizler de bu sürece dahil oluyoruz. Dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl İnegöl özelinde; "İnegöl Harekete Geçiyor" sloganıyla bir dizi etkinlik hazırladık. Ben bu etkinliklerle ilçe halkımızla birlikte bir farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum" dedi.

1 HAFTA BOYUNCA SÜRECEK PROGRAMLAR

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinden de söz eden Başkan Taban, "Avrupa Hareketlilik Haftası 16-22 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak. 16 Eylül Perşembe günü 'Sabah Yürüyüşü ile Harekete Geç' etkinliğimiz olacak. 07.30'da Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde protokol üyelerimiz ve ilçe halkımızın katılımıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirilecek. Yine kültüpark içerisinde amfi tiyatro karşısındaki çim alanda gün boyu step aerobik ve ikramlarımız sürecek.17 Eylül Cuma günü 'Sağlıklı Pedallar' sloganıyla bisikletle işe gelme etkinliği yapılacak. Bu etkinlikle ilgili sosyal medya hesaplarımız üzerinden ilçe halkımızdan fotoğraflar istenecek. 18 Eylül Cumartesi günü 'Hayatına Eğlence İle Hareket Kat' sloganıyla biraz daha eğlence odaklı 13.00-19.00 saatleri arasında kültürpark içi amfi tiyatro karşısındaki alanda; zipline, slotcar, şişme oyun alanları ve ikramlar yapılacak. 19 Eylül Pazar günü 'Hareket Doğada' sloganıyla sabah 08.00'da başlayacak Boğazova-Erikli arası doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirilecek. 11 kilometrelik orta zorluktaki parkur için başvurular online olarak alınacak. 20 Eylül Pazartesi günü 'haRAKET' sloganıyla 10.30-18.00 saatleri arasında belediye spor salonu içerisinde masa tenisi müsabakaları yapılacak. 21 Eylül Salı günü de 'Hedefe Koş' sloganıyla 18.00'da belediye spor salonunda labirent oryantring etkinliği gerçekleştirilecek. Avrupa Hareketlilik Haftasının son gününde de 22 Eylül Çarşamba günü 'Sağlıklı Adımlar' sloganıyla araçsız işe gelme etkinliği yapılacak" dedi.

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