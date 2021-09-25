Avrupa Hareketlilik Haftası
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Talas ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Talas Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünce Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nda gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı etkinlik, vatandaşlara ikram edilen kahvaltının ardından son buldu.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri