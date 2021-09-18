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Avrupa Hareketlilik Haftası

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel
Avrupa Hareketlilik Haftası

Afyonkarahisar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Bisiklet İl Temsilciği tarafından organize edilen bisiklet turuna katılan grup Anıtpark önünde toplanarak çıkış yaptı.

Kurtuluş Caddesi, Yeşilyol Caddesi ve Gazlıgöl Caddesi güzergahında bisiklete binen gurup, etkinliği başladığı noktada sona erdirdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesinin katkıları dolayısıyla teşekkür eden Dereci, "Açık alan etkinliklerinin daha fazla yapılması, insanların hareket etmesini sağlamak amacıyla farkındalık oluşturmak istedik. Pandemi dolayısıyla evlere kapanan insanları harekete geçirmek istiyoruz." dedi.

Bisiklet turu dolayısıyla polis ekipleri trafik açısından güvenlik önlemi aldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Avrupa Hareketlilik Haftası

Avrupa Hareketlilik Haftası

Avrupa Hareketlilik Haftası

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
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