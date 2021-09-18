Avrupa Hareketlilik Haftası

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 20 Eylül 2021 tarihinde Hüdavendigar Kent Parkında 08: 00 - 09: 00 saatleri arasında sabah sporu etkinliği yaptırılacaktır. Programın devamında 10: 00 - 12: 00 saatleri arasında vatandaşlarımızın katılımıyla paten, kaykay ve bisiklet ile sağlıklı yaşam turu etkinliği gerçekleştirilecektir.

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