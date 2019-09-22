22.09.2019 15:54

Aksaray Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

"Haydi Aksaray Beraber Yürüyelim" sloganı ile 15 Temmuz Milli İrade Meydanından başlayan etkinliğe Vali Ali Mantı, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Vali Mantı ve beraberindekiler, 15 Temmuz Milli İrade Meydanından başlayarak, Kale Altı Caddesi ve Bankalar Caddesi üzerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanına kadar yürüdü.

Burada devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, Atatürk Anıtına çelenk sundu ve Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Mantı, burada yaptığı konuşmada, sporun her yaşta önemli olduğunu söyledi.

Kendisininde küçük yaşlarda başladığı sporu halen devam ettirdiğini ifade eden Mantı, "Ben sporun faydasını her aşamada görüyorum. Sporun her türlüsü bizim için sağlıklıdır. Sağlıklı bir vücut sağlıklı düşünür ve davranır. Bizde hepimiz top yekun spor yapmaz zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen etkinliği Aksaray da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA